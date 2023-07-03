В России указали на потерю Западом доминирующей роли в мире

Советник-посланник посольства России в Китае , постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина указала на потерю Западом доминирующей роли в мире. Ее слова в ходе выступления на 11-ом Всемирном форуме мира передает РИА Новости .

В то же время наблюдается импульс к построению более справедливого и многополярного мирового порядка, отметила Степкина. По ее словам, новые центры появляются в Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. «Поэтому неудивительно, что их внимание привлекают такие организации как БРИКС. БРИКС стал одной из опор международного миропорядка», — добавила она.