Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью «Известиям» рассказал , что зерновая сделка перестала быть гуманитарным проектом, превратившись вместо этого в коммерческий.

По словам дипломата, теперь она используется для отправки продовольствия в государства с высоким уровнем доходов, в том числе страны Евросоюза. Он подчеркнул, что при этом нуждающиеся страны получают лишь малую долю гуманитарных грузов, не превышающую три процента от общего количества. Гатилов добавил, что Украина, в свою очередь, использует коридоры, по которым проходя корабли, для атаки российских военных с помощью морских беспилотников.