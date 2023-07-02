Медведев предупредил ООН об опасности бесследно исчезнуть

ООН и другим международным организациям, вероятно, потребуется пересборка, чтобы остаться эффективными, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Медведева, это возможно только с полным уважением к правам постоянных членов Совета Безопасности. Он предупредил об опасности, что ООН может бесследно исчезнуть как институт, не оправдавший надежд некоторых стран и народов.

«И тогда ООН канет в Лету как институт, не оправдавший надежд свободных народов», — подчеркнул он.