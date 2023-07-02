Медведев: РФ готова к компромиссам с Западом, но только при учете ее интересов

Разумные компромиссы России с Западом для выхода из нынешнего противостояния возможны, но только при учете интересов Москвы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".

Медведев задался вопросом, на что Россия готова пойти для выхода из фазы тотального противостояния. "Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чем неоднократно говорил президент России", - написал заместитель председателя СБ РФ. По его мнению, компромиссы "возможны, но с пониманием нескольких принципиальных моментов".

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В качестве первого такого принципиального момента Медведев назвал учет интересов Москвы "в максимальной степени".

"Никакой анти-России больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо. Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован. Законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский. Выброшен, как протухший кусок сала, на свалку мировой истории", - перечислил зампред Совбеза. Он не стал говорить о том, что может прийти на смену нынешнему киевскому режиму и что может остаться от Украины. "Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации", - указал Медведев.

Новый международный документ

Еще один принципиальный момент для возможного компромисса, на взгляд заместителя председателя СБ РФ, - оформление нового международного документа. "Все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года", - уточнил Медведев.

Созданию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предшествовало подписание 1 августа 1975 года в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинские соглашения). Он был подписан 33 европейскими странами, США и Канадой после трехлетних интенсивных консультаций. Этот акт заложил новые принципы международного сотрудничества. Возникшая тогда в результате подписания акта организация получила название Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.

При этом Медведев заметил, что "сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам". "Теперь для нас Финляндия - враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО", - пояснил зампред Совбеза.

"С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", - считает Медведев.

По его словам, третий принципиальный момент для достижения компромисса - реформирование международных организаций. "Вполне вероятно, потребуется аккуратная пересборка ООН и иных международных организаций. Она возможна лишь с полным уважением к правам постоянных членов Совета Безопасности, иначе окажется совсем неэффективной. И тогда ООН канет в Лету как институт, не оправдавший надежд свободных народов", - отметил Медведев. По его оценке, "нынешние международные фрики типа МУС, Совета Европы или ОБСЕ уже на смердящей помойке мирового развития".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ не уверен в том, что получится выйти на путь компромиссов.

"Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Науськивает обдолбанный киевский режим на войну до последнего украинца", - объяснил он.