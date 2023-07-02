Кадыров отреагировал на слухи о том, что находится «при смерти»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения о своей серьезной болезни, которые появились в последнее время в социальных сетях. Он заявил, что долго жить не хочет, но планирует прожить «коротко, но достойно». Реакция политика последовала в ходе совместного прямого эфира в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Мы живем потихоньку. Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить, — сказал Кадыров.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Кадыров находится при смерти. Также утверждалось, что Делимханов исчез после сообщений о ранении главы Чечни.

Это не первый случай, когда у Кадырова подозревают разного рода заболевания. Так, ранее появилась информация, что у главы Чечни коронавирусная инфекция. Ряд анонимных Telegram-каналов написали, что он вылетел в столицу на частном самолете для прохождения лечения. В ответ спикер чеченского парламента Магомед Даудов опроверг сообщения о болезни Кадырова.