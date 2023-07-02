Медведев прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

Западные спонсоры Украины не столько огорчились поражением ВСУ в Артемовске (украинское название - Бахмут), сколько тем, как проходит контрнаступление, несмотря на всю военную поддержку Киева, считает зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

В статье для "Российской газеты" он отметил, что противников РФ "вряд ли столь сильно огорчил" наконец-то взятый российскими войсками Артемовск.

"Поражение ВСУ на этом фронте было делом предрешенным", - подчеркнул политик.

"Другое дело, что начало контрнаступления для западных политических дебилов оказалось неожиданным. Они-то свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники", - написал Медведев.