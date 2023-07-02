Кадыров заявил о ликвидации украинской ДРГ под Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) 95-й ОШБ десантно-штурмовых войск Украины.

Глава Чечни отметил, что схватка произошла в районе Серебрянского лесничества, под Кременной.

Кадыров уточнил, что в ходе боестолкновения были уничтожены шесть солдат ВСУ. Кроме того, пятеро военнослужащих были взяты в плен.

Один из них, Александр Волощук, в ходе допроса рассказал, что проходил военную подготовку в Соединенном Королевстве.

По словам Волощука, украинское командование поставило его подразделению задачу занять якобы пустые окопы и блиндаж.

Такие случаи, подчеркнул глава Чечни, фиксируются на всей линии фронта.