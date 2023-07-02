Кадыров: в ЛНР разбита группа десантно-штурмовых войск Украины

Рамзан Кадыров сообщил, что в районе Серебрянского лесничества, под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. Шестеро нацистов были ликвидированы, пятеро взяты в плен.