«Очередная попытка атаки дронов на Новую Москву и Московскую область – это акт терроризма. Аэропорт Внуково является гражданским объектом, который принимает и отправляет, в том числе международные рейсы», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.



«Террористические акты уже стали излюбленной тактикой украинских властей. Так, они разрушили Каховскую ГЭС и наносят удары по Запорожской АЭС. Каждому очевидно, что это не решение каких-то политических или военных задач, а самые настоящие преступления», – отметил он.



«Однако все последние атаки показали – наша система ПВО хорошо справляется с угрозой. Мы учимся на прошлых инцидентах и продолжает выполнение задач СВО, нанося удары по военным объектам на Украине», – добавил собеседник.



«Вместе с тем, нашим дипломатам необходимо и дальше на международном уровне поднимать тему террористической угрозы, исходящей от украинской власти. Все действия ВСУ поддерживаются западными политиками. А слова о том, что США и ЕС якобы не поощряют атаки – наглая ложь», – убежден он.



«Совершенно очевидно, что украинские власти продолжают совершать теракты просто потому, что ничего другого не могут. На поле боя побед нет, заявленное контрнаступление оказалось неуспешным. Поэтому они повышают градус в российском обществе, пытаются раскачать ситуацию паникой и демонстрируют мнимую «перемогу» для своих граждан, разгоняя фейки о якобы результативных ударах по Москве», – добавил Долгов.