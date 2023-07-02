Захарова заявила о разрушении мнимой толерантности во Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram, что мнимая толерантность во Франции рушится на глазах.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление французских профсоюзов полицейских, которые выступили с требованием применить более решительные меры по отношению к участникам беспорядков.

«Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью. МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе. Бон шанс! (фр. Bonne chance! — Удачи! — прим. "Ленты.ру")» — заявила она.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков нашел объяснение массовым беспорядкам во Франции в бесконтрольной миграции. По его мнению, события, разворачивающиеся во французских городах, стали результатом толерантности и прочих искусственных идеологем.