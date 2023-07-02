Путин примет участие в саммите ШОС по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля во видеосвязи. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своих соцсетях 2 июля.

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Предстоящий саммит ШОС пройдет под председательством Индии. Изначально планировалось провести его в Нью-Дели, но затем было принято решение о встрече в онлайн-формате.