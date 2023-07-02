Пушков нашел объяснение массовым беспорядкам во Франции

«В ЕС пытаются игнорировать и не хотят видеть результатов бесконтрольной миграции? События во Франции заставят сделать это. Однако более чем вероятно, что и после этого кошмара в стране, как и в головах евробюрократов, ничего ровным счетом не изменится», — написал Пушков.