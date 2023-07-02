МИД РФ пообещал ответ на сокращение числа российских дипломатов в Румынии

В МИД России на вопрос РИА Новости о решении властей Румынии сократить число российских дипломатов в этой стране заявили, что дадут соответствующий ответ.

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8 июня сообщалось о десятках работников посольства России в Бухаресте, которые должны будут вернуться на родину из-за решения о сокращении дипломатического присутствия.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала это как "враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений", которые, по ее словам, и так находятся в плачевном состоянии.