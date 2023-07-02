МИД РФ пообещал ответ на сокращение числа российских дипломатов в Румынии

РИА Новости: МИД РФ даст соответствующий ответ на сокращение числа российских дипломатов в Румынии
В МИД России на вопрос РИА Новости о решении властей Румынии сократить число российских дипломатов в этой стране заявили, что дадут соответствующий ответ.
8 июня сообщалось о десятках работников посольства России в Бухаресте, которые должны будут вернуться на родину из-за решения о сокращении дипломатического присутствия.
Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала это как "враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений", которые, по ее словам, и так находятся в плачевном состоянии.
По информации агентства ТАСС, в субботу вечером сотрудники посольства и члены их семей, всего около 80 человек, вылетели из Бухареста в Москву спецрейсом авиакомпании "Россия". При этом, некоторые дипломаты покинули страну ранее, так что всего действия властей Румынии коснулись почти 140 человек.