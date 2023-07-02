В Запорожской области прокомментировали слова Зеленского о возвращении к границам Украины 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов напомнил, что в 1991 году Украинская ССР входила в состав Советского Союза со столицей в Москве.

«Если Зеленский имеет в виду эти границы, то я полностью с ним согласен, пора Украине возвращаться домой целиком и полностью в состав большой России», - сказал Рогов.

Он добавил, что по логике Зеленского Киев также должен потребовать от Румынии вернуть часть территорий, переданных экс-президентом Виктором Ющенко.