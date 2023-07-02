Медведев назвал Киев оккупированным русским городом

Медведев назвал Украину Землей Санникова, а Киев - оккупированным русским городом
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает Украину мифическим государством. Границы страны - это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, написал он в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, Украина - это Земля Санникова, основанная Лениным: была недолго и исчезла с карты, нет такой земли.
"Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", - подчеркнул замглавы Совбеза.