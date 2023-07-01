В Госдуме призвали учить детей подавать сигнал о помощи
В России необходимо обучать детсадовцев и школьников специальному жесту с прижатым большим пальцем руки. С такой инициативой в Минпросвет обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает РИА Новости.
Речь идет о жесте, который на Западе жертвы семейного насилия используют, чтобы тайно, не привлекая внимания мучителя, попросить общество о помощи.
Большой палец прижимают к ладони, затем сгибают четыре других пальца, захватывая ими прижатый большой.
«Предлагаю придать этому знаку федеральный статус, рассказывать о нем в социальной рекламе – в том числе для взрослой аудитории», - заявил Чернышов.
По его мысли, жест надо включить в образовательные программы, начиная с детского сада. Парламентарий уже подготовил соответствующее обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Чернышов считает, что жест может спасти ребенка не только от семейного насилия, но и от похищений, других преступлений. Его должны знать как дети, так и взрослые, включая пенсионеров.
Депутат предложил назвать жест с просьбой о помощи «сигналом Вероники».
Ранее в шоу на Первом канале девочка Вероника подала тайный сигнал - международный жест, призывающий помочь попавшему в беду. Этот знак придумали во время пандемии коронавируса, когда из-за изоляции людей участились случаи домашнего насилия.