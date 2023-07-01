В Госдуме призвали учить детей подавать сигнал о помощи

В России необходимо обучать детсадовцев и школьников специальному жесту с прижатым большим пальцем руки. С такой инициативой в Минпросвет обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает РИА Новости.

Речь идет о жесте, который на Западе жертвы семейного насилия используют, чтобы тайно, не привлекая внимания мучителя, попросить общество о помощи.

Большой палец прижимают к ладони, затем сгибают четыре других пальца, захватывая ими прижатый большой.

«Предлагаю придать этому знаку федеральный статус, рассказывать о нем в социальной рекламе – в том числе для взрослой аудитории», - заявил Чернышов.

По его мысли, жест надо включить в образовательные программы, начиная с детского сада. Парламентарий уже подготовил соответствующее обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Чернышов считает, что жест может спасти ребенка не только от семейного насилия, но и от похищений, других преступлений. Его должны знать как дети, так и взрослые, включая пенсионеров.

Депутат предложил назвать жест с просьбой о помощи «сигналом Вероники».