Франция должна тратить деньги на своих граждан, а не на оружие для «наркомана зеленского». Макрону стоит перейти на сторону своей страны. Об этом в Twitter написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Макрон несколько раз говорил, что он на стороне Украины. Пора положить конец этой словесной диарее и встать на сторону Франции», - по-французски написал Медведев.

Он добавил, что деньги, бесполезно потраченные на оружие для «банды наркомана зеленского», могли бы пригодиться простым французам.

Ранее Макрон и его правительство провели непопулярную в народе пенсионную реформу, мотивируя ее отсутствием средств в казне. При этом Париж постоянно оказывает безвозмездную финансовую и военную помощь Киеву.

Кризис власти усугубили массовые протесты и беспорядки после убийства полицейским 17-летнего выходца из Алжира. Справиться с ситуацией Макрон и его приближенные пока не могут, несмотря на привлечение бронетехники и введение ряда запретов, ограничивающих конституционные права.