Угроза властей Украины разместить ракеты на границе с Крымом призвана создать ложную картину якобы активных действий Киева, предназначенную для западных кураторов, рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Накануне западные СМИ сообщили о тайных переговорах директора ЦРУ Уильяма Бернса и украинского лидера Владимира Зеленского. В ходе встречи стороны обсудили планы Киева по возвращению территорий и размещению артиллерии и ракетных систем на границе с Крымом.

«Зеленский в вопросе с Крымом рисует для Запада ложную картину», - пояснил Белик.

Парламентарий выразил уверенность в том, что западные спонсоры киевского режима смогут распознать обман, задуманный украинскими аферистами.

Белик заметил, что, заявляя о мнимых успехах наступления ВСУ, Зеленский ходит по тонкому льду.

По словам парламентария, украинские военные не смогли даже преодолеть первую линию обороны ВС РФ. Соответственно, непонятно, на основе каких данных президент Украины полагает, что его войска смогут взломать позиции российских войск в дальнейшем.

Таким образом, резюмировал Белик, заявления Зеленского о грядущем размещении ракет у полуострова являются позерством и попыткой обмануть западных хозяев.