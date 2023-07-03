Джабаров указал на сигнал неблагополучного положения в Евросоюзе

Возможный отказ Евросоюза от принятия внешнеполитических решений консенсусом сейчас никак не повлияет на Россию, поскольку в ЕС сильный русофобский настрой. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» 3 июля заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

© Парламентская газета

В Евросоюзе хотят отказаться от единогласного принципа принятия внешнеполитических решений. По словам главы Европейской внешнеполитической службы Жозепа Борреля, сделать это нужно для повышения внешнеполитической дееспособности ЕС и в связи с перспективой его дальнейшего расширения на страны Восточной Европы и Западных Балкан. По словам экспертов, в таком случае маленькие страны могут потерять право голоса, что приведет к неравноправным отношениям в объединении.

Джабаров напомнил о словах президента Владимира Путина, который говорил, что чем больше стран войдут в ЕС, тем быстрее у них начнутся проблемы.

«Одно дело что-то согласовать десятку стран, а сейчас их 27, причем с разным уровнем экономики и социальными возможностями. А позиции Германии и Франции намного мощнее, чем, например позиция Латвии или Польши», — подчеркнул сенатор.

Он также добавил, что, к примеру, премьер Венгрии Виктор Орбан часто высказывают позицию, которая не коррелируется с Евросоюзом. Однако это всегда опускается, поскольку большинство стран ЕС против.