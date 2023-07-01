В Совфеде озаботились безопасностью ядерного арсенала Франции

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канал выразил беспокойство по поводу безопасности ядерного арсенала Франции в связи с массовыми беспорядками в стране. По его мнению, властям ЕС следует удостовериться в этом.

Французскую полицию нужно срочно призвать к сдержанности, лидерам ЕС обсудить устойчивость политического режима во Франции и уточнить, в безопасности ли ядерный арсенал, — написал сенатор.

Клишас также отметил, что беспорядки во Франции продолжаются уже четвертый день. Ими охвачен ряд городов, включая столицу страны — Париж. Повреждены сотни зданий, в числе которых полицейский участки, ранены около 80 правоохранителей, около одной тысячи человек задержаны.

Основатель SpaceX Илон Маск ранее предположил, что протестующие во Франции могут использовать в противостоянии с полицией украденное или незаконно ввезенное в страну оружие. Он отметил, что в странах Европы сильно ограничен оборот оружия, однако это не мешает гражданам выходить с ним на протестные акции.