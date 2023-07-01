Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Бжанием

Президент России Владимир Путин по инициативе абхазской стороны провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидер Абхазии в беседе с Путиным поддержал предпринятые российским руководством действия по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан страны и стабильности в РФ во время попытки мятежа 24 июня со стороны главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Сообщается также, что глава российского государства и Бжания обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии.

30 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Путин и Моди в ходе беседы подтвердили намерение Москвы и Нью-Дели укреплять стратегическое партнерство.