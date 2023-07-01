Страны Глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом о поддержке Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью португальским СМИ, передает ТАСС.

Глава российской дипломатии отметил, что сейчас Запад пытается заставить страны Глобального Юга (включая БРИКС) поддержать «план Зеленского». На это брошены все силы: США и союзники видят главную задачу в перетягивании на свою сторону партнеров России.

«Этому была посвящена встреча в Копенгагене, куда пригласили ряд уважаемых стран Глобального Юга, которые, как нам сказали, отказались подписывать совместные заявления», - сказал Лавров.

По его словам, Запад пытается «перетянуть наших друзей, единомышленников, стратегических партнеров на сторону Зеленского ради капитуляции Российской Федерации». Это свидетельствует о том, что «качество дипломатического искусства оставляет желать лучшего».

Лавров обвинил США в том, что они «никогда не высказывались в пользу поиска мирного решения» и отказывались от договоренностей под предлогом того, что «еще слишком рано для прекращения военных действий».

Он напомнил, что именно Киев отказался от переговоров в марте прошлого года. Тогда Москва и Киев достигли взаимопонимания, «но англосаксы в лице Вашингтона и Лондона запретили Зеленскому принимать это соглашение».

«Они думали, что если мы готовы подписать соглашение, то надо продолжать войну, еще больше изматывать Россию, вымогая у нее договоренности с большими уступками», - сказал Лавров.