Володин оценил ущерб, причиненный Украине правлением Зеленского

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«Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанёс Украине непоправимый ущерб», - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что президент Украины совершил подлый поступок по отношению к памяти предков-ветеранов Великой Отечественной войны, героизировав ряд нацистских преступников и подменив День Победы «днём Европы».

Зеленский практически запретил русский язык и стремится навязать населению страны английский, отметил Володин. В частности, он наделил английский статусом языка «международного общения» на Украине.

В религиозной сфере украинский лидер также отметился: преследует каноническую православную церковь, отдал иконы и мощи святых в европейские музеи.

Кроме того, президент Украины стремится разрушить институт семьи, активно продвигает ЛГБТ-повестку, заметил Володин.

По его словам, итоговый результат правления Зеленского для жителей страны - «плачевный». ВВП существенно снизился, численность населения Украины в 2022 году упала на 23%.