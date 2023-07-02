В МИД РФ пообещали ответ на решение Румынии сократить диппредставительство РФ

В МИД России заявили, что Москва ответит на решение Румынии сократить диппредставительство РФ. Об этом РИА Новости заявил источник в министерстве.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказал он.

Ранее Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что 40 сотрудников российского посольства в Бухаресте покинут страну 1 июля в соответствии с требованиями румынских властей сократить штат диппредставительства РФ.

Отмечается, что дипломаты уедут из страны вместе с членами семей. Таким образом, из Румынии в Россию вернутся 80 человек.