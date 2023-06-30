Лавров оценил вероятность мира на Украине в обмен на территории

«Понимаете, это подход, как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории... На Украине этнических русских минимум 20 процентов, а тех, кто говорит и думает на русском языке — больше половины. Поэтому не в территориях дело. Речь идет о том, что [президент Украины] Владимир Зеленский выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации», — подчеркнул дипломат.