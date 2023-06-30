Лавров оценил будущее ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа

Будущее подразделений частной военной компании «Вагнер» в Африке будет зависеть от позиции государств, правительства которых пригласили ЧВК на определенных условиях. Такое мнение в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии» высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.