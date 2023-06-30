Стало известно о звонке Нарышкину от главы ЦРУ после начала мятежа Пригожина
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс позвонил главе Службы внешней разведки (СВР) России Сергею Нарышкину через несколько часов после начала мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что Бернс сообщил Нарышкину о непричастности США к происходившему.
О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЧВК уехал в Белоруссию. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.