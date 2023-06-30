Румынию 1 июля покинут 40 сотрудников посольства РФ в Бухаресте

Сотрудники посольства России в Бухаресте покинут территорию Румынии в результате требования властей страны сократить штат дипломатического представительства. Об этом сообщил в пятницу МИД Румынии.

"МИД информирует, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами семей покинут территорию Румынии на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании", - указывается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство напоминает, что "решение Румынии сократить персонал дипломатической миссии России в Бухаресте отражает нынешний уровень двусторонних отношений" в контексте специальной военной операции, проводимой России на Украине.

Как сообщили ТАСС в посольстве России, вылет сотрудников с семьями состоится в субботу около 13:00. Вместе с членами семей на родину отправятся всего порядка 80 человек. Для осуществления этой операции организовали гуманитарный спецрейс самолета ИЛ-96 авиакомпании "Россия".

Некоторые сотрудники посольства уже покинули Румынию ранее, так что общее количество россиян, которые были вынуждены уехать из страны, достигает почти 140.