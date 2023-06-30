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Лавров заявил о сборе Западом нацистской коалиции против России и Белоруссии

Западные страны хотят собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии, используя Киев. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров заявил о сборе Западом нацистской коалиции против РФ и Белоруссии
© РИА Новости

«То, что делает Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, не может быть расценено иначе, как очередная попытка собрать нацистскую коалицию против славянских народов, России и уже против Белоруссии», — заявил он.

Однако, заверил глава внешнеполитического ведомства, Москва и Минск справятся с любыми возможными трудностями.

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