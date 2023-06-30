Россию обвинили в разрушении режима контроля за вооружениями

Запад обвинил Россию в разрушении режима контроля за вооружениями на прошедшей 29-30 июня в Вене конференции по выходу РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.