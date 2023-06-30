Медведев оценил реакцию Запада на события в России

Заявления западных политиков «о появившихся на фасаде России трещинах» и о том, что они наблюдают за происходящими в стране событиями, привлекли внимание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. О своей оценке их слов он в пятницу, 30 июня, написал в своем Telegram-канале.