Путин поручил провести пятилетку предпринимательского труда

«Подготовить с привлечением ведущих общественных объединений предпринимателей и представить предложения по проведению в РФ пятилетия созидательного предпринимательского труда», — такая задача поставлена по итогам встречи с членами общественной организации «Деловая Россия» .

Ранее в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив Путин призвал помочь «раскрутиться» отечественным компаниям. По его словам, монополия и доминирование на российском рынке, которые обеспечили себе западные компании — не вечны. Прездент отметил, что отечественные производители готовы к конкуренции и «уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше».