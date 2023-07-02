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Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции

По словам президента, на людей, принимающих участие в подобных акциях, «Петра I не хватает». Кадры с заявлением главы государства из Дербента опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

В минувшую среду в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака вырвал страницы из Корана и поджёг его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха — один из главных религиозных праздников.

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Выяснилось, что согласие на сожжение священной книги было дано полицией Швеции. Власти Ирака потребовали от страны выдать злоумышленника, чтобы судить его.

Накануне в ЕС осудили сожжение Корана. На сайте Европейской внешнеполитической службы заявлено, что этот оскорбительный акт следует считать неуважением и провокацией.

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