Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции

По словам президента, на людей, принимающих участие в подобных акциях, «Петра I не хватает». Кадры с заявлением главы государства из Дербента опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

В минувшую среду в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака вырвал страницы из Корана и поджёг его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха — один из главных религиозных праздников.

Выяснилось, что согласие на сожжение священной книги было дано полицией Швеции. Власти Ирака потребовали от страны выдать злоумышленника, чтобы судить его.