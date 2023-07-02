Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции
По словам президента, на людей, принимающих участие в подобных акциях, «Петра I не хватает». Кадры с заявлением главы государства из Дербента опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.
В минувшую среду в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака вырвал страницы из Корана и поджёг его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха — один из главных религиозных праздников.
Выяснилось, что согласие на сожжение священной книги было дано полицией Швеции. Власти Ирака потребовали от страны выдать злоумышленника, чтобы судить его.
Накануне в ЕС осудили сожжение Корана. На сайте Европейской внешнеполитической службы заявлено, что этот оскорбительный акт следует считать неуважением и провокацией.