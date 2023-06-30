МИД России объяснил ранения колумбийцев в Краматорске

Законной целью удара Вооруженных Сил Российской Федерации являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании. По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках, — говорится в сообщении.