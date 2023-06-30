Захарова предложила Парижу на саммите НАТО обсудить ситуацию во Франции

"Только вот речь вовсе не о третьей ночи или вторых сутках. Пятую республику при Макроне лихорадит уже много лет с периодическими непродолжительными ремиссиями. Одни только "желтые жилеты" нанесли французским городам ущерба на миллионы евро. В Париже - на €1,4 млн, в Тулузе - на €1,2 млн, и еще на сотни тысяч [евро] в других городах, - заметила дипломат. - Только в этом году в знак протеста против пенсионной реформы во Франции на улицы выходили сотни тысяч человек - в Париже, Марселе и по всей стране. Демонстрируя тем самым разобщенность власти и общества".