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Песков: Путин испытывает особые чувства к Дагестану

Президент РФ Владимир Путин испытывает теплые чувства к Дагестану. Он был с республикой и в 1999 году во время противостояния террористам. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Песков: Путин испытывает особые чувства к Дагестану
© РИА Новости

«Президент испытывает теплые чувства к Дагестану, к народу Дагестана. Путин был с ними в тяжелое время. Переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития городов республики, реализацию планов, связанных с развитием туризма», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Путин совершил поездку в Дербент, где встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым и провел совещание по вопросам туризма. Кремль опубликовал видео, на котором глава государства подходит к толпе жителей.