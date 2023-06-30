Песков: Путин испытывает особые чувства к Дагестану

«Президент испытывает теплые чувства к Дагестану, к народу Дагестана. Путин был с ними в тяжелое время. Переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития городов республики, реализацию планов, связанных с развитием туризма», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.