Путин встретится с главой Роскосмоса

"Сегодня среди различных встреч и совещаний внутреннего характера у Путина в Кремле будет на приеме Юрий Борисов, руководитель Роскосмоса, и в начале второй половины дня мы ожидаем телефонный разговор международный", - сообщил представитель Кремля.