Лавров допустил возобновление «нормальных связей» РФ с Финляндией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Финляндия решит вернуться к нормальным связям с Россией, то Москва рассмотрит такие предложения с учетом вступления Хельсинки в НАТО. По его словам, которые приводит ТАСС, финская сторона отошла от традиций добрососедства и инициировала разрыв связей с РФ. Финляндия «переметнулась» к тем, кто «наиболее ярко и яро» участвует в антироссийской кампании, заявил министр.

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Если финская сторона решит вернуться к нормальным связям, мы будем готовы рассмотреть предложение, которое Хельсинки сможет в этой связи сделать. Но при этом в рамках обсуждений мы будем учитывать изменившийся статус Финляндии, имея в виду ее присоединение к НАТО, — сказал Лавров.

Ранее финские пограничники опубликовали фото забора на границе с Ленинградской областью, который власти Финляндии решили возвести с целью отгородиться от России. Снимки сделаны между пропускными пунктами в Иматре и Светогорске. К концу июня финны намерены построить три километра экспериментального забора. Согласно сообщениям ряда финских СМИ, к 2026 году оградительный объект планируют продлить до 200 км и установить сверху колючую проволоку.