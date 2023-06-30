Лавров считает целью Запада воспрепятствование расширению БРИКС

"Цель [Запада] - не позволить ни России, ни Китаю, ни кому-то еще укреплять ряды своих единомышленников, воспрепятствовать расширению БРИКС, росту его авторитета в мире, подорвать объединительные процессы в Евразии в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН и проекта "Одного пояса - одного пути", - сказал Лавров.