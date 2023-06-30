Судан запросил помощи РФ для урегулирования конфликта в африканской стране
Заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар заявил, что Россия может способствовать урегулированию конфликта в африканской стране. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал Агар, в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он запросил помощи РФ в урегулировании конфликта.
29 июня глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве встречу с заместителем председателя Суверенного совета Судана. По словам российского дипломата, РФ «с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки».
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