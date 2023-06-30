Судан запросил помощи РФ для урегулирования конфликта в африканской стране

Заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар заявил, что Россия может способствовать урегулированию конфликта в африканской стране. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказал Агар, в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он запросил помощи РФ в урегулировании конфликта.