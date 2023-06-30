Запад не находится в нейтральном статусе в конфликте вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совбеза ООН постоянного представителя России при международной организации Василия Небензю.

По его словам, сегодня объем военной помощи Вашингтона и американских союзников Киеву превысил отметку в 55 миллиардов долларов. Западные страны накачивают Украину вооружением, а также обучают солдат бывшей советской республики и националистические батальоны на своих территориях, предоставляя украинской армии разведданные для ударов по конкретным целям.

Дипломат напомнил об утверждении, что в конфликте с РФ Запад якобы не участвует. Однако международное право, включая Гаагскую конвенцию 1907 года, запрещает нейтральным государствам любые подобные действия, которые приводят к утрате нейтрального статуса, превращая государство в сторону вооруженного конфликта.