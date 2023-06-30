Россия распространила в Совбезе ООН письмо, в котором попросила Запад призвать Киев не проводить диверсии на Запорожской ООН. Об этом сообщил постпред РФ при международной организации Василий Небензя. Его слова приводит «РИА Новости».

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Небензя отметил, что в письме подчеркивалось, что со стороны РФ нет намерения взорвать ЗАЭС, которая находится под ее контролем.

«Сегодня мы распространили в качестве документа Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, призывающее генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», — добавил он.