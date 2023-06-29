В России заявили об упущенном шансе мира на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможность урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что шанс на установление мира на Украине стал упущенным весной 2022 года по вине США и Евросоюза. Сейчас условия урегулирования конфликта для Киева будут другими.

«Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — отметил российский постпред.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал условия Киева для начала мирных переговоров с Россией. По его словам, необходимо выстроить диалог на основании «формулы мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским.