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В России заявили об упущенном шансе мира на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможность урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В России заявили об упущенном шансе мира на Украине
© globallookpress.com

Небензя подчеркнул, что шанс на установление мира на Украине стал упущенным весной 2022 года по вине США и Евросоюза. Сейчас условия урегулирования конфликта для Киева будут другими.

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«Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — отметил российский постпред.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал условия Киева для начала мирных переговоров с Россией. По его словам, необходимо выстроить диалог на основании «формулы мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ноябре 2022 года на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины, гарантии безопасности для страны, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

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