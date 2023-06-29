МИД заявил о нереальности договоренностей по контролю за вооружениями в Европе

«Повторю, у стран Запада было более чем достаточно времени, чтобы проявить здравый смысл, но они предпочли идти по пути конфронтации с Россией, что нашло, среди прочего, отражение в стратегической концепции Североатлантического альянса», — подчеркнул дипломат.