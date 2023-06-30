Захарова назвала шантажом отношение Финляндии к Африке

Пункт программы нового правительства Финляндии о том, что помощь странами Африки будет обусловлена их поддержкой «порядка, основанного на правилах», является шантажом. Об этом 30 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

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Дипломат заметила, что при этом глава МИД республики Вилле Тавио выступил против оказания помощи государствам, которые поддерживают Россию.

«Данное решение нельзя охарактеризовать иначе, как беззастенчивое использование Западом программ содействия развивающимся странам в качестве рычага политического давления на государства, стремящиеся проводить самостоятельную политику», — констатировала Захарова, отметив, что Финляндия на фоне вступления в НАТО полностью утратила самостоятельность.

Она подчеркнула, что такой подход демонстрирует циничность западных политиков, которые на самом деле стремятся накинуть на развивающиеся страны «колониалистскую удавку».

«Уверены, что наши партнеры не будут поддаваться на такой шантаж», — заключила Захарова.