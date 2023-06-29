Рябков назвал "последнюю каплю", сделавшую неизбежным выход России из ДОВСЕ

"Теперь несколько слов о последствиях выхода России из ДОВСЕ. С практической стороны мало что изменится, поскольку действие договора уже было нами приостановлено - и это приостановление сохранится вплоть до 7 ноября, - сказал он. - С юридической же - теперь Россия будет свободна от всех связанных с ДОВСЕ обязательств не на временной, а на постоянной основе, то есть навсегда".