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Рябков назвал "последнюю каплю", сделавшую неизбежным выход России из ДОВСЕ

Вступление Финляндии в НАТО и процедура приема в альянс Швеции стали "последней каплей", сделавшей неизбежным выход РФ из ДОВСЕ. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции государств - участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Текст выступления размещен на сайте российского дипведомства.

Рябков назвал "последнюю каплю", сделавшую неизбежным выход России из ДОВСЕ
© РИА Новости

"Недавнее присоединение к НАТО Финляндии, не являющейся государством - участником ДОВСЕ, но при этом граничащей с входящей в район применения Договора частью территории Российской Федерации, перспектива размещения в Финляндии обычных вооруженных сил третьих государств, равно как и продолжающиеся процедуры приема в альянс Швеции, также не являющейся государством - участником ДОВСЕ, существенным образом нарушают стабильный баланс обычных вооруженных сил на севере Европы", - указал Рябков.

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Он добавил, что эти шаги стали "последней каплей", сделавшей неизбежным выход РФ из договора.

В МИД РФ подтвердили выход России из ДОВСЕ в ноябре

Россия выйдет из ДОВСЕ, даже "если Дунай повернет свои воды вспять", заявил Рябков, подчеркнув, что речь идет не о намерении, которое могло бы быть пересмотрено, а об уже принятом и воплощенном в законе решении страны.

"Россия выйдет из ДОВСЕ в 00 часов 7 ноября 2023 года, даже если Дунай повернет свои воды вспять. Предпринятые нами на законодательном уровне шаги существенно упрощают задачу участникам конференции. Мы не собираемся увещевать наших оппонентов, которые давно и прочно заняли свою неверную позицию. Рассчитываем, что и они не станут тратить время и силы на ритуальные заклинания и бессмысленные призывы в наш адрес", - указал замминистра.

С юридической точки зрения РФ после выхода из ДОВСЕ станет свободна от обязательств по нему навсегда, с практической точки мало что изменится, отметил Рябков.

"Теперь несколько слов о последствиях выхода России из ДОВСЕ. С практической стороны мало что изменится, поскольку действие договора уже было нами приостановлено - и это приостановление сохранится вплоть до 7 ноября, - сказал он. - С юридической же - теперь Россия будет свободна от всех связанных с ДОВСЕ обязательств не на временной, а на постоянной основе, то есть навсегда".

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