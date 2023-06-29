В российской дипмиссии указали на утрату Швейцарией нейтрального статуса

Швейцария фактически утратила статус нейтрального государства, заявил посол России в Берне Сергей Гармонин. Он добавил, что на фоне этого «не может быть и речи» о ее посредничестве и представительстве в сфере мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии [в урегулировании конфликта] не может быть и речи», - подчеркнул Гармонин.

Дипломат напомнил, что российские официальные лица неоднократно заявляли об утрате Берном нейтрального статуса.

Это обусловлено тем, в частности, что Евросоюз назвал «Швейцарию страной-партнером в сфере антироссийских санкций» и Берн расценил это положительно, уточнил посол.

Гармонин добавил, что дальнейшее сближение Швейцарии с НАТО также негативно отразится на отношениях Конфедерации с Россией.

По его словам, в последнее время в Швейцарии постоянно фиксируются случаи русофобии, в адрес дипмиссии и сотрудников российских учреждений поступают угрозы.