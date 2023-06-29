Путин нарисовал человека на выставке Агентства стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин нарисовал человека в ходе выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ). Кадры художественной работы российского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин нарисовал лицо улыбающегося человека на российской сенсорной доске во время выставки АСИ. Гости выставки встретили творчество президента аплодисментами.

Зарубин напомнил, что 10 лет назад Путин нарисовал кошку на иностранной сенсорной панели. Теперь его попросили украсить творчеством отечественную панель.