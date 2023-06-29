Путин назвал основу суверенитета России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что основой суверенитета России является сильное и ответственное гражданское общество. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Президент назвал гражданское общество силой России и подчеркнул, что в стране нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки.

«Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы - это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество - основа суверенитета нашей страны», - сказал Путин.

Ранее не конференции, посвященной демографической политике РФ, Путин назвал главную национальную идею страны - приумножение народа России. Президент отметил, что эту идею сформулировал ученый Дмитрий Менделеев на рубеже XIX-XX веков.