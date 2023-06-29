В Кремле оценили итоги визита посланника Папы Римского в Москву

Визит посланника Папы Римского по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи в Москву не привел к достижению конкретных договоренностей. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, помощник президента России Юрий Ушаков и посланник Папы Римского Франциска Маттео Дзуппи обменялись мнениями по гуманитарным вопросам в контексте ситуации на Украине.

«Конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться», - пояснил представитель Кремля.

Ранее кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев и Ватикан охарактеризовал эту поездку как «краткую, но насыщенную». При этом в конце мая папа Римский Франциск подчеркивал, что мира на Украине получится достигнуть только в случае переговоров Москвы и Киева.